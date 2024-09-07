



Селена Гомес присоединилась к списку миллиардеров

Селена Гомес прославилась как ребенок-звезда Барни и канала Disney. Ее последняя роль? Миллиардерша.



По данным Bloomberg, который добавил знаменитость в свой индекс миллиардеров , 32-летняя актриса и певица накопила состояние в размере 1,3 млрд долларов.



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В статье говорится, что ее богатство в основном обусловлено ее косметической компанией Rare Beauty, которую она основала пять лет назад и в которой, по оценкам издания, сохраняет долю стоимостью более 1 млрд долларов.



Успех бренда сделал ее одной из самых "молодых женщин, самостоятельно заработавших свое состояние" в списке, наряду с такими людьми, как Тейлор Свифт и Рианна.

