



Военные США уничтожили беспилотник и автомобиль в Йемене

За последние 24 часа силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили БпЛА и одну военную машину в контролируемой хуситами зоне Йемена.



Было установлено, что эти системы представляют собой явную и неминуемую угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе.



Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и для того, чтобы сделать международные воды более безопасными и защищенными для судов США, коалиции и торговых судов.

