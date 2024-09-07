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Военные США уничтожили беспилотник и автомобиль в Йемене
07.09.2024 07:16 Катя Шульц

Военные США уничтожили беспилотник и автомобиль в Йемене

За последние 24 часа силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили БпЛА и одну военную машину в контролируемой хуситами зоне Йемена. 

Было установлено, что эти системы представляют собой явную и неминуемую угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе. 

Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и для того, чтобы сделать международные воды более безопасными и защищенными для судов США, коалиции и торговых судов.
 

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