



Иран передал России баллистические ракеты и надеется получить Су-35

И тут уже стоит отметить то, что это может быть последняя сделка, если речь действительно шла о самолетах, ведь с начала войны, которую Россия развязала в соседней мирной стране, ее авиапарк значительно поредел. Русские давно увиливали под любыми предлогами от использования авиации в качестве разменной монеты - самим скоро не хватать будет.



Анонимный американский чиновник га правах анонимности подтвердил американскому изданию The Wall Street Journal, что Иран доставил ракеты в Россию. А высокопоставленный европейский чиновник заявил, что ожидаются новые партии поставок иранских ракет в страну-агрессора.



Предполагается, что это ракеты малого радиуса, поскольку ракеты большой дальности Иран накапливает для войны с Израилем. С начала русско-украинской войны Иран вдвое расширил производства на двух заводах специально с ориентацией на российские заказы.



"Россия, вероятно, будет использовать предоставленные Ираном баллистические ракеты для ударов по объектам украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры в течение следующей осени и зимы с целью дальнейшей дестабилизации украинского общества и подрыва оборонно-промышленной базы Украины", - говорится в отчете Института изучения войны.



Иран в свою очередь настаивает на передаче Су-35 в обмен на ракеты. И разговоры несут очень сильный давящий характер. Ведь Су-35 могли бы существенно пополнить иранский авиапарк, добавив ему маневренности. Но, как мы уже и сказали, у русских самолетов не хватает для их собственных целей.

