



Террор в Мюнхене: Почему ЕС до сих пор не создал общую базу данных угроз

Эксперт по терроризму Петер Нойманн вновь призывает к созданию общеевропейского досье на лиц, представляющих угрозу.



Это предложение давно обсуждается, но почему его так сложно реализовать?



В интервью радиостанции Deutschlandfunk, Нойманн выразил обеспокоенность ростом числа исламистских атак в Европе, отмечая, что их количество резко увеличилось.



Он вновь подчеркнул важность создания общеевропейской базы данных, которая могла бы оперативно выявлять опасных лиц.

"Нам все еще не удалось создать файл, где бы все эти люди были учтены. К примеру, если бы убийца был остановлен на дороге в Баварии, система сразу бы его опознала", – объяснил он.



Несмотря на то, что после серии терактов, включая трагедию в Париже 2015 года, неоднократно поднимались призывы к созданию такой базы, конкретных шагов в этом направлении сделано не было. По словам Нойманна, это свидетельствует о серьезном пробеле в системе безопасности.



В ЕС существует множество баз данных, например, Европол управляет Информационной системой (EIS), собирающей информацию о международных преступных структурах.



Однако, как отмечает Нойманн, проблема заключается в том, что национальные власти не всегда охотно делятся своими данными с европейскими структурами, что подрывает их эффективность. Более того, страны различаются в подходах к защите данных и в определении того, кто считается "угрожающим лицом".



В Германии, например, таких людей называют "Gefährder", что означает лиц, подозреваемых в подготовке значимых политически мотивированных преступлений, таких как террористические акты.



Германия, в рамках своего председательства в Совете ЕС, пытается продвинуть стандартизацию термина "Gefährder". Однако до сих пор этот процесс сталкивается с сопротивлением со стороны других стран-членов ЕС, хотя недавние обсуждения в Бундестаге показывают определенные позитивные сдвиги.



Петер Нойманн, обращаясь через журнал Network X, настаивает на том, что проект по созданию общеевропейского досье угроз должен быть активизирован. Он также отметил роль министра внутренних дел Нэнси Фезер, которая поддерживает этот проект.



Лидер партии "Зеленых", Рикарда Ланг, также поддержала призывы Нойманна, отметив, что это "умное предложение".



Тем временем, неприятная ситуация с терроризмом в Мюнхене вновь напомнила о необходимости создания единой базы. Единого стандарта безопасности.