



Армения взяла курс на Иран

Иран запланировал сотрудничество с Арменией на сумму около $3 млрд, заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани, говоря о существующем потенциале экономического сотрудничества между двумя странами и будущих запланированных проектах.



“У нас большой потенциал для сотрудничества между нашими странами. Те сферы, в которых мы уже сотрудничаем, могут послужить прочной основой для дальнейшего развития торговых, политических и экономических отношений между Арменией и Ираном”, - сказал посол, сообщает Арменпресс.



Посол добавил, что Иран имеет значительный опыт в строительстве дорог, особенно мостов, и в строительном секторе в целом.



“Мы полны решимости использовать весь имеющийся потенциал”, — сказал Собхани, отметив, что Иран поддерживает Армению, и мы продолжим это делать.



Посол Ирана выразил уверенность в том, что отношения между Ереваном и Тегераном ждет очень светлое будущее.



Об этом сообщает иранское информационное агентство MEHR.