



Президент Ирана приедет на саммит БРИКС в Казань

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани, где планирует встретиться с Путиным, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.



“Я полагаю, что он примет участие в саммите БРИКС в Казани. Сейчас мы готовимся к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений”, — сказал посол.



“Что касается двусторонних отношений, то запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, а также двусторонние встречи с другими лидерами и с иранской общественностью, выступление на саммите”, — добавил он.



Россия приняла председательство в БРИКС 1 января 2024 года и продолжит его до конца года, проведя более 200 мероприятий по широкому кругу тем. Главным событием председательства станет саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Иран присоединился к БРИКС 1 января 2024 года.



Об этом сообщает иранское информационное агентство MEHR.

