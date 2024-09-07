



The Times: Иран отправил в Россию более 200 баллистических ракет

Издание The Times сообщает, что в партии, скорей всего,находятся ракеты Fath-300. Они могут поражать цели на расстоянии до 112 км.



Совбез США уже заявил, что будет означать “передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки агрессивной войны против Украины”. Иран с утра отрицает, что продолжает поставки ракет России для войны с Украиной.



Известно, что Иран уже передавал России ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.





