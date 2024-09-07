



Родила ребенка от участника “СВО”, - получи деньги

В России начали платить за рождение ребенка от тех, кто пошел убивать украинцев.



Так в Пермском крае учредили спецвыплаты за рождение ребенка от участника “специальной военной операции”. Денежная помощь составляет около 128 тысяч рублей. На эти деньги могут претендовать семьи военных, где дети родились в период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно, пока их отцы убивали и насиловали детей в Украине. Выплата положена за каждого новорожденного.



Этот военный “бонус” могут получить только те, кто постоянно проживал в Пермском крае на момент рождения ребенка. Получить выплату жена военного сможет во время его участия в боевых действиях или в течение года после того, как он вернется с фронта. Также деньги за роды полагаются тем, кто потерял мужа. Предложением можно воспользоваться в течение 300 дней после его пропажи или смерти.







