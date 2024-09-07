Под российским Воронежем объявлен режим ЧС
В субботу, 7 сентября, под российским Воронежем объявили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складе боеприпасов.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
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Режим ЧС объявлен после атаки при помощи дронов в Острожском районе. В связи с детонацией боеприпасов на складе объявлено об эвакуации людей в одном из населенных пунктов.
Гусев отметил, что инцидент несет угрозу примерно нескольким десяткам человек. Информация о раненых не поступала.