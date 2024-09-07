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Под российским Воронежем объявлен режим ЧС
07.09.2024 15:56 Алина Груднева

Под российским Воронежем объявлен режим ЧС

В субботу, 7 сентября, под российским Воронежем объявили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складе боеприпасов.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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Режим ЧС объявлен после атаки при помощи дронов в Острожском районе. В связи с детонацией боеприпасов на складе объявлено об эвакуации людей в одном из населенных пунктов.

Гусев отметил, что инцидент несет угрозу примерно нескольким десяткам человек. Информация о раненых не поступала.

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