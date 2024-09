В Торонто разогнана антиизраильская акция протеста на территории кампуса

Полиция разогнала антиизраильских демонстрантов, устроивших акцию протеста на территории кампуса местного университета.



Пропалестинские протестующие скандировали антисемитские лозунги и призывали учебное заведение разорвать все связи с Израилем на фоне продолжающихся боевых действий в Газе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Полиция вытеснила демонстрантов, облаченных в маски и куфии, из здания администрации университета.



Толпа скандировала: "От реки до моря Палестина будет свободной".

"From the sea to the river, Palestine will live forever" 🇵🇸



Part of the student protest at the University of Toronto to support Gaza and call for a free Palestine.



Via: @SMohyeddin pic.twitter.com/yZm0MvJBao