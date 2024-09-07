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Ставшая жертвой мошенников Долина рассказала о своем настрое
07.09.2024 18:35 Алина Груднева

Ставшая жертвой мошенников Долина рассказала о своем настрое

Российская певица Лариса Долина рассказала о продвижении расследования.

Как известно, недавно она сообщила в полицию о том, что стала жертвой мошенников.

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В частности, ее недвижимость была выставлена на аукцион. Женщина, купившая ее жилье, потребовала, чтобы Долина съехала с квартиры.

По данным "РИА Новости", 7 сентября Долина заявила, что следствие находится в самом разгаре.

"Настрой боевой", -  подчеркнула знаменитость.

Ранее Долина подала иск в суд в отношении женщиной, которая стала владелицей ее квартиры.

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