



Ставшая жертвой мошенников Долина рассказала о своем настрое

Российская певица Лариса Долина рассказала о продвижении расследования.



Как известно, недавно она сообщила в полицию о том, что стала жертвой мошенников.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, ее недвижимость была выставлена на аукцион. Женщина, купившая ее жилье, потребовала, чтобы Долина съехала с квартиры.



По данным "РИА Новости", 7 сентября Долина заявила, что следствие находится в самом разгаре.



"Настрой боевой", - подчеркнула знаменитость.



Ранее Долина подала иск в суд в отношении женщиной, которая стала владелицей ее квартиры.