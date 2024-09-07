



Иран сделал предупреждение России и Азербайджану

Иран призвал Россию и Азербайджан уважать чужие границы.



По данным информагентства ISNA, с таким предупреждением выступил заместитель председателя парламента Ирана Али Никзад.



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По его словам, стратегическая политика Ирана в отношении границ, соседей и коридоров является фиксированной и основана на национальных интересах.



"Как я подчеркнул на последнем заседании парламента, мы не приемлем изменения границ. Мой совет России и Азербайджану - уважать границы", - призвал он.