Новости » Политика
Иран сделал предупреждение России и Азербайджану
07.09.2024 20:22 Алина Груднева

Иран сделал предупреждение России и Азербайджану

Иран призвал Россию и Азербайджан уважать чужие границы.

По данным информагентства ISNA, с таким предупреждением выступил заместитель председателя парламента Ирана Али Никзад.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, стратегическая политика Ирана в отношении границ, соседей и коридоров является фиксированной и основана на национальных интересах. 

"Как я подчеркнул на последнем заседании парламента, мы не приемлем изменения границ. Мой совет России и Азербайджану - уважать границы", - призвал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы