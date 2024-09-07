



Бербок упрекнула партию Шольца

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок упрекнула партию канцлера Германии Олафа Шольца из-за снижения уровня военной поддержки Украины.



По данным издания Welt, она заявила, что премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке ослабил позиции СДПГ в отношении этого вопроса.



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"Я услышала недоверчивый вопрос: действительно ли СДПГ, из которой происходит премьер-министр, отвечает на вопрос о военной поддержке неопределенным, нейтральным ответом", - возмутилась она.



А тем временем, сам Шольц призвал украинских беженцев пойти и найти работу. На встрече с жителями Тельтов канцлер заявил, что нужно, чтобы больше украинцев, которые получают помощь от Германии, трудоустроились. Шольц отметил, что число работающих по программе Jobturbo украинцев превысило 200 тысяч, но нужно еще больше.



"Но было бы еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была проделана", - подчеркнул он.