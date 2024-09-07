



Венецианский кинофестиваль завершился: кому вручен "Золотой лев"

Вечером, 7 сентября, завершился 81-й Венецианский кинофестиваль, стартовавший 28 августа.



Премия "Золотой лев" досталась фильму "Комната по соседству".



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Это - первый англоязычный фильм Педро Альмодовара с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон в главных ролях.



Премия "Золотой лев" была введена на Венецианском кинофестивале с 1969 года за совокупность кинематографических достижений. До этого высшей наградой считался "Кубок Муссолини".