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Венецианский кинофестиваль завершился: кому вручен "Золотой лев"
07.09.2024 21:53 Алина Груднева

Венецианский кинофестиваль завершился: кому вручен "Золотой лев"

Вечером, 7 сентября, завершился 81-й Венецианский кинофестиваль, стартовавший 28 августа.

Премия "Золотой лев" досталась фильму "Комната по соседству".

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Это - первый англоязычный фильм Педро Альмодовара с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон в главных ролях.

Премия "Золотой лев" была введена на Венецианском кинофестивале с 1969 года за совокупность кинематографических достижений. До этого высшей наградой считался "Кубок Муссолини".

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