



Создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна заочно приговорили к 8 годам колонии

Мультипликатор Павел Мунтян, создатель Mr. Freeman, мультфильма не менее знаменитого, чем “Масяня”, был заочно приговорен в России к восьми годам колонии.



Мунтяна осудили по статье о военных "фейках" из-за поста про Бучу, написанного в апреле 2022 года, где художник написал правду о том, что российские оккупанты расстреляли 280 жителей города.



С 2014 года Павел счастливо живет на Кипре. Поэтому, сами понимаете.



Кроме того, в прошлом году в России Мунтяну в довесок дали звание “иноагента” и оштрафовали по административному протоколу о "дискредитации" российской армии из-за клипа рэпера Лигалайза "Мир! Вашему! Дому!", опубликованного на канале Mr. Freeman.

