



Китай не поможет России кредитом

Вот уже девять лет продолжаются переговоры России с Китаем о выпуске хоть каких-то российских суверенных облигаций в юанях. Для тех, 4то не совсем улавливает связь, 10 лет назад Россия напала на Украину, аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. В Китае сразу смекнули последствия таких действий. И верно - Россию начали обкладывать санкциями.



После того, как в России совсем с ума сошли, и полномасштабно вторглись в Украину и начала убивать, насиловать и грабить украинцев, китайцы оказались на перепутье. Очень хочется много денег, а они у России есть. Но в совокупности у всего остального мира денег больше. И с той стороны, где “остальные” находится не только пострадавшая Украина, но и США с ЕС. Там как выдадут санкционных пакетов - не обрадуешься.



Москве бы очень хотелось вырваться из ловушки, в которую она загнала себя привычной безнаказанностью, но Китай на уступки не идет.



Замглавы Минфина Иван Чебесков сказал, что Китай позволяет России выпустить лишь панда-бонды. Они продаются на внутреннем рынке КНР, а чтобы вывести деньги за пределы КНР, требуется специальное разрешение.



Причем выдавать его Пекин не желает, признавал в 2022 году занимавший тогда пост замглавы Минфина Тимур Максимов: “Та сторона [Китай] должна разрешить своим инвесторам поучаствовать в этом выпуске, по сути, это вывод денег из системы, и та сторона, наверное, пока не готова к таким шагам”.



Иными словами, юани, которые займет правительство РФ, останутся в Китае. История прямо как в случае с Индией, не находите?