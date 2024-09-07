



Владелец 7-Eleven отклонил предложение о выкупе за 38 миллиардов долларов

Японский владелец сети магазинов шаговой доступности 7-Eleven отклонил предложение о поглощении стоимостью 38 млрд долларов от канадского конкурента Alimentation Couche-Tard.



В письме, адресованном потенциальному покупателю, Seven & i Holdings заявила, что предложение владельца Circle K "значительно" недооценивает компанию и сопряжено с регуляторным риском.



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Однако владелец 7-Eleven добавил, что он по-прежнему открыт для переговоров и готов рассмотреть более выгодное предложение.



В случае успеха покупки будет создан глобальный гигант в сфере магазинов шаговой доступности со 100 000 точек продаж.

