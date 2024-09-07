Новости » Экономика
Владелец 7-Eleven отклонил предложение о выкупе за 38 миллиардов долларов
07.09.2024 04:30 MIGnews.com

Владелец 7-Eleven отклонил предложение о выкупе за 38 миллиардов долларов

Японский владелец сети магазинов шаговой доступности 7-Eleven отклонил предложение о поглощении стоимостью 38 млрд долларов от канадского конкурента Alimentation Couche-Tard.

В письме, адресованном потенциальному покупателю, Seven & i Holdings заявила, что предложение владельца Circle K "значительно" недооценивает компанию и сопряжено с регуляторным риском.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Однако владелец 7-Eleven добавил, что он по-прежнему открыт для переговоров и готов рассмотреть более выгодное предложение.

В случае успеха покупки будет создан глобальный гигант в сфере магазинов шаговой доступности со 100 000 точек продаж.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы