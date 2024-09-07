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Британские антимонополисты обнаружили злоупотребления Google
07.09.2024 03:30 MIGnews.com

Британские антимонополисты обнаружили злоупотребления Google

Британский надзорный орган предварительно установил, что Google использует антиконкурентную практику для доминирования на рынке технологий интернет-рекламы.

Потенциально противоправное поведение может нанести вред тысячам британских издателей и рекламодателей, говорится в расследовании, проведенном Управлением по конкуренции и рынкам (CMA).

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Компания Google обвиняется в том, что она не позволяет конкурентам "конкурировать на равных условиях" с ее собственными технологиями за миллиарды фунтов стерлингов, которые британские компании тратят на онлайн-рекламу.

В Google заявили, что выводы надзорного органа "ошибочны", и пообещали принять меры.
 

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