



Гага официально обзавелась женихом

Популярная певица Леди Гага официально помолвлена со своим женихом Майклом Полански.



В этом знаменитость призналась в интервью модному глянцу VOGUE.



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По словам Гаги, бизнесмен предложил ей выйти за себя спустя почти пять лет после того, как у них завязались отношения. Это произошло еще в апреле 2024 года, а познакомилась парочка благодаря матери певицы.



"Моя мама пришла ко мне и сказала: "Мне кажется, я только что нашла мужчину, который может стать твоим мужем". Я ей ответила: "Но я не готова повстречаться со своим мужем". Тогда я даже представить себе не могла, что моя мама нашла для меня такого идеального человека", - отметила артистка.

