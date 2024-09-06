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Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции
06.09.2024 08:22 Алина Груднева

Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал обвинения в свой адрес и задержание во Франции.

Он считает предъявления обвинений ошибкой.

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"Ни один новатор не будет создавать новые инструменты, если знает, что может нести личную ответственность за возможные злоупотребления этими инструментами", - подчеркнул Дуров.

По его словам, у мессенджера Telegram есть официальный представитель, который отвечает на запросы Евросоюза. 

Дуров добавил, что никто на электронный адрес не писал. Также он заверил, что помогал властям Франции в создании горячей линии Telegram для борьбы с угрозой терроризма в то время, когда жил в Дубае. 

"Надеюсь, что события августа приведут к тому, что Telegram и вся индустрия социальных сетей станут безопаснее и сильнее. Спасибо еще раз за вашу любовь и мемы", - добавил он.

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