



Наступила ли оттепель в отношениях между Гарри и Уильямом

Между принцами Гарри и Ульямом по-прежнему царит напряженность.



Об этом рассказал в комментарии The Sun преподобный Танси, вспоминая о встрече двух братьев в Норфолке на траурном приеме по лорду Роберту Феллоузу.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Я не помню, чтобы они разговаривали друг с другом, но с ними общалось много членов семьи и друзей", - отметил викарий.



По словам преподобного, для небо было приятной неожиданностью, когда принц Уильям пожал ему руку на входе, после чего Гарри последовал его примеру.



"Это был сюрприз, но действительно очень приятный сюрприз, что они оба пришли", - добавил Танси.