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Умер актер и режиссер Джеймс Даррен
03.09.2024 13:00 Алина Груднева

Умер актер и режиссер Джеймс Даррен

На 89-м году жизни скончался американский режиссер, актер и певец Джеймс Даррен. 

По данным The Hollywood Reporter, он умер в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. 

Целью его госпитализации была замена аортального клапана. Тем не менее, операцию проводить не стали, поскольку пациент был слишком слабым.

Известность Даррену принесли съемки в фильме "Гиджет" от 1959 года. В 60-х годах он стал кумиром среди подростков.

Также он снимался в сериалах "Ангелы Чарли", "Гавайи 5-0", "Вегас" и был ведущим шоу PBS "Портрет легенды". Одна из его известнейших песен - Because They're Young.
 

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