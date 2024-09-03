



Умер актер и режиссер Джеймс Даррен

На 89-м году жизни скончался американский режиссер, актер и певец Джеймс Даррен.



По данным The Hollywood Reporter, он умер в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.



Целью его госпитализации была замена аортального клапана. Тем не менее, операцию проводить не стали, поскольку пациент был слишком слабым.



Известность Даррену принесли съемки в фильме "Гиджет" от 1959 года. В 60-х годах он стал кумиром среди подростков.



Также он снимался в сериалах "Ангелы Чарли", "Гавайи 5-0", "Вегас" и был ведущим шоу PBS "Портрет легенды". Одна из его известнейших песен - Because They're Young.

