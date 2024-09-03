



Меган Маркл сожалеет о ряде заявлений

Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже пожалела о своих заявлениях и о том, что заставила своего мужа, принца Гарри, разорвать отношения с королевской семьей.



В этом уверен королевский эксперт Кинси Скофилд.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он отметил, что новый бренд Меган был довольно холодно воспринят публикой, в то время как Гарри так и не смог помириться с собственным братом, принцем Уэльским Уильямом.



"Меган жалеет об определенных заявлениях, которые она сделала. Они были восприняты не так, как она ожидала, и некоторые из ее комментариев привели к обратному эффекту", - считает эксперт.



По его мнению, теперь Маркл сожалеет, в том числе, о своих словах по поводу расизма.



"Она и принц Гарри глубоко сожалеют о королевской расистской полемике. Меган хотела, чтобы основной темой их интервью Опре было ее психическое здоровье", - добавил Скофилд.