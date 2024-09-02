



США и Южная Корея отработали высадку морского десанта

США и Южная Корея совместно с британскими военными провели военные учения, отработав высадку несколько тысяч десантников на корейском побережье Японского моря.



По данным Yonhap, в мероприятиях принимали участие десятки кораблей, дроны, бронетехника и боевая авиация.



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Целью военных маневров было усиление взаимодействия союзников в проведении совместных операций. Уточняется, что учения с участием морского десанта являются ключевым этапом ежегодных мероприятий, которые получили название Ssang Yong.



Совместные маневры США и Южной Кореи стартовали на прошлой неделе и продлятся до 7 сентября включительно.



В них участвуют около 40 военных суден, среди которых десантный корабль ВМС США USS Boxer. Также привлечены примерно 40 летательных аппаратов, в том числе, конвертопланы V-22 Osprey.

