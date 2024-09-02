



Россия закупила доллары у Руанды, - СМИ

Россия закупила у Руанды 29 миллионов 210 тысяч долларов наличными банкнотами.



Об этом сообщает издание "Верстка" со ссылкой на закрытые данные таможенной статистики РФ.



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Уточняется, что эта сумма была приобретена в рамках одной сделки, которая была осуществлена в январе 2024 года.



Покупку у Руанды осуществил "Рособоронэкспорт", приобретя банкноты номиналом 100 долларов. Общий вес составил 292,1 кг.