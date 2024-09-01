



Из-за санкций Россия начала платить Китаю золотом

Проблемы с банковскими расчетами привели к появлению курьеров интересного направления. Китай и Россия начали использовать для оплаты золото. В основном, конечно, Россия выступает в роли покупателя. Об этом сообщает агентства Reuters.



За проведение двусторонних платежей было взялись банки, не опасающиеся вторичных санкций из-за отсутствия ведения дел на внешнем глобальном рынке. Но довольно быстро выяснилось, что такие банки имеют устаревшие IT-системы. В итоге российские покупатели нанимают курьеров, которые переправляют документы о переводах через госграницу, чтобы получить физическую печать и подпись китайских банкиров, отметил источник.



Отдельные российские компании все еще используют цепочки посредников в третьих странах для обхода мониторинга китайских банков. В результате расходы на обработку транзакций выросли до 6% от всей суммы затрат. Для многих небольших компаний это означает полную остановку.



