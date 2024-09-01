Предотвращён серьезный теракт
Новости » Кино
Анджелина Джоли полгода училась петь ради роли Марии Каллас
01.09.2024 22:30 Катя Шульц

Анджелина Джоли полгода училась петь ради роли Марии Каллас

Анджелина Джоли сыграла в фильме Пабло Ларраина “Мария” самую знаменитую оперную певицу ХХ века - Марию Каллас. Энджи давно не показывалась на экранах. Но с этим фильмом, который, кстати, имеет с реальностью мало реального, у актрисы странная “любовь”. Актриса, давно не игравшая в кино настолько ответственных и сложных ролей, репетировала оперное пение с профессионалами и готовилась больше полугода.

Безусловно, в фильме, в большинстве случаев звучит фонограмма. Сама Джоли поет тогда, когда по сценарию, героиня незадолго перед смертью, не может узнать свой голос. Вот там Джоли поет самостоятельно. 

Получается, что там, где Джоли разрешили петь - это ее лучший вариант исполнения, по сценарию - певица перед смертью.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы