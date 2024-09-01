



Анджелина Джоли полгода училась петь ради роли Марии Каллас

Анджелина Джоли сыграла в фильме Пабло Ларраина “Мария” самую знаменитую оперную певицу ХХ века - Марию Каллас. Энджи давно не показывалась на экранах. Но с этим фильмом, который, кстати, имеет с реальностью мало реального, у актрисы странная “любовь”. Актриса, давно не игравшая в кино настолько ответственных и сложных ролей, репетировала оперное пение с профессионалами и готовилась больше полугода.



Безусловно, в фильме, в большинстве случаев звучит фонограмма. Сама Джоли поет тогда, когда по сценарию, героиня незадолго перед смертью, не может узнать свой голос. Вот там Джоли поет самостоятельно.



Получается, что там, где Джоли разрешили петь - это ее лучший вариант исполнения, по сценарию - певица перед смертью.





