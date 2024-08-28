



Эмили в Париже: вышел официальный и полный трейлер нового сезона

Стриминговый сервис Netflix представил полный и официальный трейлер четвертого сезона популярного сериала "Эмили в Париже".



Главная героиня, попытается наслаждаться жизнью с парнем своей мечты - Габлиэлем, от которого его девушка и ее подруга ждет ребенка, - но это все омрачится несколькими моментами.



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Во-первых, Эмили возмутит тот факт, что ее любимый уделяет больше внимания матери его ребенка, а во-вторых, ее заставят ехать работать в Рим. В Италии главную героиню ждут невероятные приключения и даже новая влюбленность.



"Все дороги ведут в Рим. Часть 2 сезона 4 Эмили в Париже выйдет 12 сентября", - сказано в описании.

