



Алсу официально прокомментировала свой развод

Известная российская певица Алсу официально прокомментировала свой развод с мужем Яном Абрамовым.



Соответствующий пост она опубликовала на своем аккаунте в социальной сети.



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"Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава", - сообщила она.



Ранее развод Алсу и Яна Абрамова утвердил Пресненский суд Москвы.



"Совсем недавно выяснилось одно обстоятельство, по которому действительно этот брак больше существовать не может. Это конец", - пояснил адвокат Александр Добровинский, комментируя провал "испытательного срока", который предоставил суд.