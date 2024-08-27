На Кипре полицейского повысили из-за умения играть на кларнете
На Кипре сотрудник полиции получил повышение из-за таланта играть на кларнете и других музыкальных инструментах, что вызвало возмущение в стране.
По данным газеты "Филелефтерос", в независимый антикоррупционный орган поступила жалоба.
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В письме говорилось, что таланты полицейского рассматривались как отдельные квалификации во время рассмотрения возможности его повышения. Согласно тексту жалобы, за документы относительно его знаний музыки засчитывались по два балла.
В агентстве по контролю качества и аккредитации в высшем образовании отметили, что сертификаты об уровне музыкальной грамотности не могут быть эквивалентными университетским дипломам.
Расследование относительно возможности завышения баллов во время принятия решения по повышению начнется в сентябре.