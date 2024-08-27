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Мать и сестра Мэрайи Кэри умерли в один день
27.08.2024 10:17 Алина Груднева

Мать и сестра Мэрайи Кэри умерли в один день

Популярная певица и обладательница невероятного голоса Мэрайя Кэри лишилась матери и сестры в один день.

По данным телеканала CNN, 87-летняя Патрисия и 63-летняя Элисон скончались на выходных.

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"Я счастлива, что смогла провести последнюю неделю со своей мамой перед ее смертью. К сожалению, моя сестра потеряла свою жизнь в тот же день", -сообщила Кэри.

Она поблагодарила поклонников и знакомых за ее поддержку в это трудное для нее время.

Мать Мэрайи была оперной певицей и педагогом. У Кэри были непростые отношения с ней и сестрой. С Элисон певица даже судилась из-за ее мемуаров.

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