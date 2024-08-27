



Польша второй день подряд поднимала авиацию из-за обстрела Украины

В ночь на 27 августа Польша вновь подняла по тревоге авиацию из-за очередного обстрела Украины.



Информацию об этом подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил страны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В связи с агрессивной деятельностью россиян начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", – сказано в сообщении.



Примечательно, что авиация в Польше была поднята по тревоге во второй раз за два дня.