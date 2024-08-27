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Польша второй день подряд поднимала авиацию из-за обстрела Украины
27.08.2024 10:10 Алина Груднева

Польша второй день подряд поднимала авиацию из-за обстрела Украины

В ночь на 27 августа Польша вновь подняла по тревоге авиацию из-за очередного обстрела Украины.

Информацию об этом подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

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"В связи с агрессивной деятельностью россиян начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", – сказано в сообщении.

Примечательно, что авиация в Польше была поднята по тревоге во второй раз за два дня. 

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