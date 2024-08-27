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Джейми Ли Кертис рассказала о героизме ВСУ в устроенном Россией аду
27.08.2024 11:55 Mignews | фото: instagram.com/jamieleecurtis

Джейми Ли Кертис рассказала о героизме ВСУ в устроенном Россией аду

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис выразила свою поддержку Украине в войне с Россией, поделившись трогательным постом в социальных сетях. 

В своем сообщении Кертис рассказала о погибшем украинском воине, который скончался от минно-взрывного ранения 23 августа. Она опубликовала фотографии украинского фотографа Андрея Дубчака, сделанные в стабилизационном пункте медицинской службы "Ульф". 

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В своем посте Кертис описала, как медики пытались спасти жизнь бойца, проводя реанимацию около 40 минут. Несмотря на все усилия, воин погиб в День Флага Украины, накануне Дня Независимости.

Кертис назвала развязанную Россией полномасштабную войну адом и подчеркнула, что Украина ежедневно борется за свою независимость, платя за это человеческими жизнями. 

Напомним, ранее актриса также осудила ракетный удар, нанесенный российской армией по детской больнице "Охматдет".
 


 

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