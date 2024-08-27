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В Кремле готовы рассматривать дело Дурова как "политическое"
27.08.2024 13:10 Алина Груднева

В Кремле готовы рассматривать дело Дурова как "политическое"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал арест Павла Дурова во Франции.

"Дело Дурова можно рассматривать как политическое, если Франция не представит серьезных доказательств его вины", - сказал он 27 августа.

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По словам Пескова, Россия готова помогать Дурову, но это сложно сделать, поскольку бизнесмен имеет французское гражданство.
    
Комментируя призывы к госслужащим удалить переписки в Telegram, он отметил, что те и вовсе не должны пользоваться мессенджерами в служебных целях.

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