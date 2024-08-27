



Израиль способен нанести превентивный удар по Ирану и его прокси, но есть нюанс

Израиль имеет возможность нанести превентивный удар по потенциальным угрозам в Иране, Сирии, Ливане или Йемене.



Такое заявление на условиях анонимности сделал военный источник в комментарии телеканалу Sky News.



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Он отметил, что для этого решение должен принять политический эшелон.



По словам источника, по итогам войны северная граница Израиля претерпит значительные изменения. В частности, там изменится численность военных, а инфраструктуре безопасности будет улучшена.