



Украина успешно испытала первую баллистическую ракету, – Зеленский

Сенсационную новость сообщил президент Владимир Зеленский: Украина провела испытание собственной баллистической ракеты, и испытание успешное.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



О положительном испытании первой украинской баллистической ракеты глава государства сообщил на пресс-конференции 27 августа, поздравил с успехом украинский оборонно-промышленный комплекс, но какие-либо другие детали о ракете разглашать не стал.



Владимир Зеленский признался, что колебался, следует ли вообще сообщать эту информацию.



"Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях", – объяснил он свое решение, отметил, что оружие – "это очень серьезные вещи", и тут же напомнил о недавно презентованной и успешно примененной ракете-дроне "Паляныця".





Напомним, в День Независимости Президент Украины сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляныця". Она имеет большие крылья, что позволяет летать на дальние расстояния. При этом оружие сможет поражать цели, в том числе на аэродромах, до того, как самолеты будут успевать взлетать.