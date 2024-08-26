



Украина готовит ответ за массированный обстрел, который РФ и не отрицает

Украина готовит ответ России на массированный обстрел 26 августа, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Facebook.



"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура", - заявил он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Министр подчеркнул, что это очередное доказательство необходимости для Украины иметь дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.



"Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - подчеркнул Умеров.



Как сообщал Mignews.ua, утром 26 августа 2024 года войска РФ осуществили массированную комбинированную воздушную атаку по Украине. Враг запускал ракеты и дроны. Из-за этого обстрела в нескольких городах Украины возникли перебои с электроснабжением, что повлекло также отключение воды.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни дронов типа "Шахед".



Надо сказать, что Россия признала массированный удар по Украине. Так Минобороны РФ "торжественно рапортовало", что в результате массированной атаки поражены электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.



Россияне не скрывают, что атаковали также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивают работу газотранспортной системы Украины.



Горды в России и нанесением ударов по Киевской и Днепропетровской областях, а именно расположенным там аэродромам, где якобы "хранятся авиационные средства поражения, переданные Украине западными странами". Как утверждают в Минобороны РФ, все намеченные цели были поражены, что привело к перебоям в электроснабжении и срывам железнодорожных перевозок вооружения и боеприпасов к линии фронта.

