В Черном море горят все "вышки Бойко", – OSINT

В Черном море у берегов Крыма загорелись все три буровые газо- и нефтедобывающие платформы, больше известные как "вышки Бойко". Подтверждающие это спутниковые снимки опубликовал 26 августа OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети Х (Twitter).



"По состоянию на 24 августа средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма"? – говорится в сообщении, и уточняется, что три буровые платформы к востоку от острова Змеиный "подверглись нападению".



Drilling Platforms

East of Snake Island



All 3 drilling platforms have now been attacked east of Snake Island



During the battle for Snake Island, 🇺🇦 struck the northernmost platform



As of 24 August 2024, the middle platform is burning and there is a plume of smoke from the 3rd pic.twitter.com/bH35LwHkS9