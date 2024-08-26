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В Черном море горят все "вышки Бойко", – OSINT
26.08.2024 17:26 Mignews

В Черном море горят все "вышки Бойко", – OSINT

В Черном море у берегов Крыма загорелись все три буровые газо- и нефтедобывающие платформы, больше известные как "вышки Бойко". Подтверждающие это спутниковые снимки опубликовал 26 августа OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети Х (Twitter).

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"По состоянию на 24 августа средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма"? – говорится в сообщении, и уточняется, что три буровые платформы к востоку от острова Змеиный "подверглись нападению".
 


Как известно, Россия оккупировала "вышки Бойко" еще в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

Однако уже в 2023 году украинские военные вернули их под контроль. В разведке напомнили, что во время одной из фаз этой операции произошло сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.
 

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