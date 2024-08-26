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Uber в оштрафован на 290 миллионов евро
26.08.2024 17:05 MIGnews.com

Uber в оштрафован на 290 миллионов евро

В Нидерландах компанию Uber оштрафовали на 290 миллионов евро за передачу персональных данных водителей в США. 

Голландское агентство по защите данных (DPA) обнаружило, что Uber собирал "конфиденциальную информацию" о своих европейских водителях, такую как лицензии такси, данные о местоположении и даже медицинские данные, и хранил ее на серверах в США. 

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По данным DPA, компания Uber осуществила переводы в свои базы данных в США, "не обеспечив надлежащей защиты данных, касающихся этих переводов".

DPA считает эту передачу "серьезным нарушением" Общего регламента по защите данных (GDPR) в Европе. 

 

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