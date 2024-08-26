



Uber в оштрафован на 290 миллионов евро

В Нидерландах компанию Uber оштрафовали на 290 миллионов евро за передачу персональных данных водителей в США.



Голландское агентство по защите данных (DPA) обнаружило, что Uber собирал "конфиденциальную информацию" о своих европейских водителях, такую как лицензии такси, данные о местоположении и даже медицинские данные, и хранил ее на серверах в США.



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По данным DPA, компания Uber осуществила переводы в свои базы данных в США, "не обеспечив надлежащей защиты данных, касающихся этих переводов".



DPA считает эту передачу "серьезным нарушением" Общего регламента по защите данных (GDPR) в Европе.



