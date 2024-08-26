



В ООН сделали заявление по поводу массированной атаки РФ на Украину

Даже для войны есть правила, международное гуманитарное право должно уважаться. Такой была реакция нового координатора ООН в Украине на массированный обстрел РФ территории Украины в понедельник, 26 августа.



Матиас Шмале отметил, что, как и миллионы украинцев, провел утро в укрытии из-за продолжающихся несколько часов атак, в результате которых погибли и пострадали гражданские лица, а также был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.



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"Граждане Украины вынуждены искать спасение на станциях метро и в других укрытиях, вместо того чтобы жить своей привычной жизнью. Даже для войны есть правила – международное гуманитарное право должно соблюдаться. Гражданское население должно быть защищено", – подчеркнул новый координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине.



Как сообщал Mignews.ua, утром 26 августа РФ выпустила по Украине более 100 ракет и около 100 дронов типа "Шахед". В результате атаки погибли пять человек, пострадали – 30. Повреждена дома, гражданская и энергетическая инфраструктура в 15 регионах Украины.