Новости » События в Украине
В ООН сделали заявление по поводу массированной атаки РФ на Украину | Фото: pixabay.com
26.08.2024 18:29 Mignews

В ООН сделали заявление по поводу массированной атаки РФ на Украину

Даже для войны есть правила, международное гуманитарное право должно уважаться. Такой была реакция нового координатора ООН в Украине на массированный обстрел РФ территории Украины в понедельник, 26 августа.

Матиас Шмале отметил, что, как и миллионы украинцев, провел утро в укрытии из-за продолжающихся несколько часов атак, в результате которых погибли и пострадали гражданские лица, а также был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Граждане Украины вынуждены искать спасение на станциях метро и в других укрытиях, вместо того чтобы жить своей привычной жизнью. Даже для войны есть правила – международное гуманитарное право должно соблюдаться. Гражданское население должно быть защищено", – подчеркнул новый координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине.

Как сообщал Mignews.ua, утром 26 августа РФ выпустила по Украине более 100 ракет и около 100 дронов типа "Шахед". В результате атаки погибли пять человек, пострадали – 30. Повреждена дома, гражданская и энергетическая инфраструктура в 15 регионах Украины.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы