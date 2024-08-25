



Представитель МИД Украины: РФ нужно наказать за военные преступления

Министерство иностранных дел Украины призвало мир осудить военные преступления, которые совершает Россия.



Таким образом представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на ночной удар по Краматорску, в результате которого были ранены иностранные журналисты.



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"Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице", - сказал он.



По словам Тихого, подобные удары по представителям медиа стали систематическими.



"Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, преследованы и наказаны", - призвал он.