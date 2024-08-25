Новости » События в Украине
Представитель МИД Украины: РФ нужно наказать за военные преступления
25.08.2024 13:00 Алина Груднева

Представитель МИД Украины: РФ нужно наказать за военные преступления

Министерство иностранных дел Украины призвало мир осудить военные преступления, которые совершает Россия.

Таким образом представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на ночной удар по Краматорску, в результате которого были ранены иностранные журналисты.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице", - сказал он.

По словам Тихого, подобные удары по представителям медиа стали систематическими.

"Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, преследованы и наказаны", - призвал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы