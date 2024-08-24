



Зеленский: “Нам не будет диктовать условия больной дед с Красной площади”

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в День Независимости, находясь в Сумской области, недалеко от границы с Курской областью России.



"913 дней назад, в том числе и через Сумскую область Россия пошла на нас войной. Нарушила не только суверенные границы, но и пределы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь к одному: уничтожить нас. Зато сегодня мы отмечаем 33-й День независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы страна не стала буферной федерацией", - сказал Президент Зеленский.



Владимир Зеленский заявил, что россияне должны знать, что в каждую точку их страны, являющуюся источником угрозы для жизни государства и людей Украины, рано или поздно прилетит украинский ответ.



"За всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински", - сказал Президент.



Зеленский также сказал, что “Россия не будет диктовать украинцам свои красные линии, поскольку Украина сама выбирает свой путь”.



"Выцветшие глаза их начальника воспринимают весь мир серой зоной. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя. Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, по какому пути идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы Потому что так работает независимость", - подчеркнул Зеленский.





