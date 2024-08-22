



Украина стала мировым лидером в сфере беспилотников и РЭБ, – Forbes

Спустя тридцать месяцев с начала полномасштабного вторжения России, Украина заняла лидерство в области военных беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы, ранее считавшихся сильными сторонами России.



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Российские и украинские промышленные базы соревнуются за инновации и разработку передовых технологий, способных дать преимущество на поле боя. В частности, Украина смогла опередить Россию в развитии беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, что позволило ей быстрее развернуть более эффективные системы и добиться значительных успехов, пишет Forbes.



Аналитики издания отмечают, что недавние успехи Украины в Курской области подчеркивают ее технические преимущества. Украинские войска используют системы радиоэлектронной борьбы для нейтрализации российских беспилотников, а затем развертывают собственные беспилотники для нанесения ударов по российским позициям.



Этот подход позволяет украинцам последовательно обеспечивать безопасность захваченных районов, в то время как российские войска не могут адекватно ответить на такую тактику.