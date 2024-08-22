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Таиланд подтвердил первый случай нового штамма вируса mpox в Азии
22.08.2024 16:02 MIGnews.com

Таиланд подтвердил первый случай нового штамма вируса mpox в Азии

В Таиланде обнаружен новый мутировавший штамм вируса mpox, поскольку патоген распространяется на новые географические регионы после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку в Африке новой чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.

Пациент, у которого был положительный результат теста на клад Ib - мужчина-европеец, который прибыл в Бангкок на прошлой неделе из Африки, согласно Департаменту по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Таиланда. Власти выявили 43 близких контакта пациента и взяли их под наблюдение.
 

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