



Таиланд подтвердил первый случай нового штамма вируса mpox в Азии

В Таиланде обнаружен новый мутировавший штамм вируса mpox, поскольку патоген распространяется на новые географические регионы после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку в Африке новой чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.



Пациент, у которого был положительный результат теста на клад Ib - мужчина-европеец, который прибыл в Бангкок на прошлой неделе из Африки, согласно Департаменту по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Таиланда. Власти выявили 43 близких контакта пациента и взяли их под наблюдение.

