



ВОЗ: "Mpox – это не новый COVID"

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Mpox "не является новым COVID" после объявления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за случаев заболевания в Африке



Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, 20 августа что вспышка mpox не является еще одним COVID-19 , поскольку о вирусе и способах его контроля уже многое известно. Хотя необходимы дополнительные исследования штамма Clade 1b, который побудил агентство ООН объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, распространение mpox можно сдержать, сказал европейский директор ВОЗ Ханс Клюге.



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В июле 2022 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с международной вспышкой менее тяжелого штамма mpox Clade 2b, который в основном поражал геев и бисексуальных мужчин. Тревога была снята в мае 2023 года.



"Mpox — это не новый COVID", — настаивал Клюге. "Мы знаем, как контролировать mpox, а в европейском регионе — какие шаги необходимо предпринять, чтобы полностью исключить его передачу", — заявил он на пресс-конференции в Женеве.



"Два года назад мы взяли под контроль mpox в Европе благодаря прямому взаимодействию с наиболее пострадавшими сообществами", — сказал он. Мы внедрили надежный надзор. Мы тщательно расследовали контакты новых случаев и мы дали надежные рекомендации по общественному здравоохранению. Изменение поведения, недискриминационные действия общественного здравоохранения и вакцинация от mpox способствовали контролю вспышки".

