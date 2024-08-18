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В черном шоколаде содержатся тяжелые металлы
18.08.2024 01:30 Катя Шульц

В черном шоколаде содержатся тяжелые металлы

Исследователи обнаружили в черном шоколаде и в какао следы тяжелых металлов. Чрезмерное злоупотребление этими продуктами может вызвать рак или другие хронические заболевания.

Если вы думаете, что с органическим шоколадом не так, - ошибаетесь. Картина та же - свинец и кадмий, которые связывают с развитием онкологии, хронических заболеваний и особенно у детей.

В небольших количествах эти продукты совершенно безопасны. Однако, беременным, детям и людям с проблемами здоровья следует быть осторожными.

 

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