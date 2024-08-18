



В черном шоколаде содержатся тяжелые металлы

Исследователи обнаружили в черном шоколаде и в какао следы тяжелых металлов. Чрезмерное злоупотребление этими продуктами может вызвать рак или другие хронические заболевания.



Если вы думаете, что с органическим шоколадом не так, - ошибаетесь. Картина та же - свинец и кадмий, которые связывают с развитием онкологии, хронических заболеваний и особенно у детей.



В небольших количествах эти продукты совершенно безопасны. Однако, беременным, детям и людям с проблемами здоровья следует быть осторожными.



