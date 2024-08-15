



ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в сфере здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы в Африке.



По данным Reuters, об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



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"Очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные мероприятия по реагированию", - сказал Гебрейесус.



По его словам, на борьбу с новой вспышкой обезьяньей оспы выделено 1,5 млн долларов. В ВОЗ планируют выделить дополнительные средства в ближайшие дни.



"Обнаружение и быстрое распространение нового штамма mpox на востоке Демократической Республики Конго, его обнаружение в соседних странах, где ранее не сообщалось об этом, и потенциальная возможность дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу", - добавил Гебрейесус.