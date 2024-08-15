



КНДР откроет границы для туристов впервые с начала пандемии

Власти Северной Кореи решили открыть границы для въезда иностранцев впервые с начала пандемии коронавируса.



Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух крупных туроператоров.



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Возобновление путешествий стартует с декабря 2024 года. Туристическая компания KTG Tours подтвердила, что получила уведомление от властей КНДР о том, что иностранцы смогут посетить Самджион зимой.



Туризм является хорошим источником наличных денег для КНДР, в наличие которой есть незначительные валютные резервы.