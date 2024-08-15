



Для продвижения в Курской области ВСУ использовали британские танки, - СМИ

Украинские военные для наступления в Курской области использовали британские танки Challenger 2.



Соответствующую неподтвержденную информацию распространил телеканал Sky News.



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Уточняется, что это первый случай, когда используются британские танки на территории России, если данная информация подтвердится.



В министерстве обороны Соединенного Королевства и в ВСУ от комментариев отказались.



Что примечательно, ранее в Британии дали "зеленый свет" Украине на использование британского оружия на территории РФ.