Для продвижения в Курской области ВСУ использовали британские танки, - СМИ
Украинские военные для наступления в Курской области использовали британские танки Challenger 2.
Соответствующую неподтвержденную информацию распространил телеканал Sky News.
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Уточняется, что это первый случай, когда используются британские танки на территории России, если данная информация подтвердится.
В министерстве обороны Соединенного Королевства и в ВСУ от комментариев отказались.
Что примечательно, ранее в Британии дали "зеленый свет" Украине на использование британского оружия на территории РФ.