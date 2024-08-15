



Столкновение истребителей во Франции: двое погибших

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о том, что в результате столкновения в воздухе двух истребителей Rafale погибли два человека.



Один пилот успел катапультироваться, а пилот второго самолета и инструктор считались пропавшими без вести.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"С прискорбием мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale", – сообщил Макрон.



Накануне министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщал, что пилот одного из истребителей после того, как катапультировался, был найден целым и невредимым. ЧП произошло в Коломбэ-ле-Бель на северо-востоке Франции.